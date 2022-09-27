Липецкие спортсмены выиграли 27 наград на всероссийских соревнованиях по дзюдо

В двух весовых категориях весь пьедестал оказался липецким – до 34 кг и 46 кг. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди юношей до 15 лет, посвященный памяти почётного железнодорожника Николая Бутко. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Липецкой, Орловской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Белгородской областей.

В активе хозяев 27 наград, из которых шесть – золотые. Первые места заняли Степан Баранов (до 30 кг), Федор Лупоносов (до 34 кг), Георгий Перегудов (до 42 кг), Артем Козлов (до 46 кг), Артем Афонин (до 50 кг) и Егор Соколов (до 60 кг).

Отметим, что сразу в двух весовых категориях весь пьедестал оказался липецким – до 34 кг и 46 кг.