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Общество28 сентября 2022 10:00

Ярмарка с продуктами от местных фермеров откроется в Липецке 1 октября

Липчане смогут поучаствовать в творческом мастер-классе на выставке «Город мастеров»
Анастасия ЛИСОВА
В Липецке на Космонавтов заработает ярмарка

В Липецке на Космонавтов заработает ярмарка

Фото: Анастасия ЛИСОВА

В субботу, 1 октября в Липецке на площади рядом с Областным центром культуры начнет работать универсальная ярмарка. Торговые ряды расположатся на улице Космонавтов, 54А.

С 8 утра и до 2 часов дня липчане смогут купить овощи, фрукты и другие фермерские продукты местного производства. Также на базаре будут продаваться саженцы из питомников растений Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на ярмарке пройдет тематическая выставка «Город мастеров». Умельцы со всего региона покажут свои работы. Жители областного центра смогут поучаствовать в мастер-классах и изготовить свою поделку. Также на площади у ОЦКНТиК развернется полевая кухня.