Ярмарка с продуктами от местных фермеров откроется в Липецке 1 октября

В Липецке на Космонавтов заработает ярмарка Фото: Анастасия ЛИСОВА

В субботу, 1 октября в Липецке на площади рядом с Областным центром культуры начнет работать универсальная ярмарка. Торговые ряды расположатся на улице Космонавтов, 54А.

С 8 утра и до 2 часов дня липчане смогут купить овощи, фрукты и другие фермерские продукты местного производства. Также на базаре будут продаваться саженцы из питомников растений Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на ярмарке пройдет тематическая выставка «Город мастеров». Умельцы со всего региона покажут свои работы. Жители областного центра смогут поучаствовать в мастер-классах и изготовить свою поделку. Также на площади у ОЦКНТиК развернется полевая кухня.