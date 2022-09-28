Липчанин поругался со знакомой и поджег ее ВАЗ

В Липецкой области раскрыли поджог автомобиля. 18 сентября в Грязинском районе в поселке совхоза Красная Дубрава у дома 58-летней пенсионерки вспыхнул ВАЗ-2107. Огонь уничтожил колеса и подкапотное пространство машины. Потерпевшая оценила ущерб в 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Липецка. Оказалось, что мужчина и владелица автомобиля знакомы. Они поссорились, после чего злодей поджег ВАЗ.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

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