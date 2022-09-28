Липецкая филармония открывает 65 концертный сезон 1 октября Фото: Анастасия ЛИСОВА

Липецкая филармония открывает 65 юбилейный концертный сезон. Концерт состоится 1 октября в Областном центре культуры. В нем примет участие созданный в этом году симфонический оркестр, а также оркестр народных инструментов, ансамбль русских народных инструментов, духовой оркестр, Унион-Бэнд, камерный ансамбль, дуэт аккордеонистов и трио баянистов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, для зрителей выступят участники ансамбля имени Александрова — Александр и Елена Крузе. Также на сцене ОЦКНТ споет Софья Цыганкова, которая в этом году взяла первое место на X Всероссийском конкурсе имени Обуховой.

В первой части концерта прозвучит академическая музыка. Артисты исполнят инструментальные и вокальные произведения известных композиторов: Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова и других. Во второй части прозвучат джазовые сочинения, мюзиклы, романсы и песни из кино.