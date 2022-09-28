20-летняя мать отправится в колонию за переломанные ребра новорожденной дочери под Липецком

Липчанка отправится в колонию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 20-летней девушке, которая переломала новорожденной дочери ребра и бедро. Ее признали виновной по п. б ч.2 ст.111 УК РФ "Об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку".

Напомним, что по версии следствия обвиняемая не стерпела плачь малышки и, взяв на руки, сдавила грудную клетку ребенка, а затем бросила на диван. По данным пресс-службы регионального СКР, она схватила девочку за левую ногу и резко подняла вверх. Спустя месяц ребенок умер дома после инфекционного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Судебного департамента, горе-мать признала вину. Ее приговорили к 2,6 годам колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.