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Происшествия28 сентября 2022 14:51

Под Липецком суд приговорил мужчину к 9 годам колонии за убийство друга

Изверг ударил знакомого ножом в грудную клетку за оскорбление бывшей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком вынесли приговор 41-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве знакомого - ч.1 ст.105 УК РФ.

Следствие и суд установили, что 30 января подсудимый и его 52-летний приятель вместе выпивали в Добровском районе. Последний нелестно отозвался о бывшей сожительнице собутыльника. За это злодей его зарезал - кухонным ножом ударил в грудную клетку. Мужчина пошел спать, а его друг скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подсудимого заключили под стражу. Он признал вину еще на стадии предварительного следствия. Свои показания он подтвердил на месте происшествия. Жителя Добровского района приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Напомним, что в тюрьму также отправится 20-летняя мать, переломавшая ребра своей новорожденной дочери. Подробности здесь.