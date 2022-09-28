В Липецке 4 улицы останутся без света и 7 без воды в четверг 29 сентября

В четверг, 29 сентября, в Липецке вновь отключат воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители Сырского Рудника по адресам: переулки Чистый, Клеверный, Дружный, Ландшафтный. Подробности в контакт-центре "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе: улицы Димитрова, Дарвина, Энергетическая, Красная, Чапаева, Товарищеская.

На этот же период времени краны пересохнут по проспекту Победы, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 98, 100. Воду подвезут к дому №24 по улице Димитрова, №28 по Товарищеской, №49 по проспекту Победы, №98 по проспекту Победы.

После того, как воду включат, она может быть мутной. Дополнительную информацию жители областного центра могут узнать в РВК-Липецк по телефонам 175, 236-175.