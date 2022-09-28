Липецкие спортсмены заняли девять призовых мест на Кубке России по стендовой стрельбе

Согласно регламенту этих соревнований, команды составлены не по регионам, а выборочно из рейтинга участвующих. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Согласно регламенту этих соревнований, команды составлены не по регионам, а выборочно из рейтинга участвующих.

В упражнении «трап» первые места в составе сборных команд регионов заняли липчане Юлия Савельева, Дарья Семьянова и Константин Пилипенко. Серебро завоевали Илья Виноградов, Алексей Гуляев и Юлия Туголукова. Третье место у Максима Смыкова.

В упражнении «скит» победили Маргарита Геворкян, Надежда Черных, Александр Бондарь и Михаил Шарапов. Вторые места заняли Анна Жаднова и Антон Астахов.

Как сообщалось ранее, в первый день соревнований в Адыгее липчане выиграли семь наград в личном зачете.

Тем временем, липецкие спортсмены завоевали 27 медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо, а липецкий «Металлург» разгромил калужский «Квант».