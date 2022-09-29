23-летний пассажир пострадал в ДТП с Тойотой и ВАЗом в Липецке

В Липецке столкнулись Тойота и ВАЗ Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду, 28 сентября, под Липецком в селе Подгорное перевернулась "Лада Гранта". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 19-летнего пассажира легковушки с травмами доставили в больницу. Предварительная причина ДТП - превышение скорости.

В тот же день на улице Московская столкнулись "Лада Веста" и "Киа". Пострадала 36-летняя женщина-водитель за рулем отечественной машины. Медики оказали ей помощь и отпустили.

Вечером на улице Гагарина в аварию попали "Тойота" и ВАЗ-2114. Один из водителей не уступил дорогу другому. 23-летний пассажир "четырнадцатой" в больнице.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 5 795 нарушений Правил дорожного движения. За пьяную езду к административной ответственности привлекли 10 водителей. 50 человек проигнорировали ремни безопасности.