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Происшествия29 сентября 2022 5:56

23-летний пассажир пострадал в ДТП с Тойотой и ВАЗом в Липецке

Молодой человек в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке столкнулись Тойота и ВАЗ

В Липецке столкнулись Тойота и ВАЗ

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду, 28 сентября, под Липецком в селе Подгорное перевернулась "Лада Гранта". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 19-летнего пассажира легковушки с травмами доставили в больницу. Предварительная причина ДТП - превышение скорости.

В тот же день на улице Московская столкнулись "Лада Веста" и "Киа". Пострадала 36-летняя женщина-водитель за рулем отечественной машины. Медики оказали ей помощь и отпустили.

Вечером на улице Гагарина в аварию попали "Тойота" и ВАЗ-2114. Один из водителей не уступил дорогу другому. 23-летний пассажир "четырнадцатой" в больнице.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 5 795 нарушений Правил дорожного движения. За пьяную езду к административной ответственности привлекли 10 водителей. 50 человек проигнорировали ремни безопасности.