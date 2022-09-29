В Липецке внепланово отключат горячую воду на Сырском Руднике в четверг 29 сентября

В Липецке в районе Сырского Рудника отключат горячую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 29 сентября, в Липецке внепланово отключат горячую воду. Без нее останутся жители Сырского Рудника.

Так, с 10.00 и до окончания работ горячей воды не будет по улицам Юношеская,10-14, 16, 18, 19, 21, 23а, 21а; Ударников, 10а, 12а, 5, 8, 9, 8/1-3, 7а; Геологическая, 2, 2а, 4, 7 ;Металлистов, 4, 4а-г; Монтажников, 5, 6/1, 3а; Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31; Детская, 1а, 2, 2а-в, 4а, 4б, 4, 6-9, 10-12, 14-17; переулок Рудный, 1-7, 11, 13, 15, 17, 9, 9а.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", дополнительные вопросы можно задать по телефону диспетчерской службы 23-67-67.

Напомним, что в районе Сырского Рудника также не будет света. А холодную воду отключат в частном секторе и по проспекту Победы областного центра. Подробности здесь.