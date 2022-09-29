Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 9:40

В Липецке продолжается конкурс на лучшее новогоднее оформление

Заявки будут принимать до 12 октября
Анна ГРЕБЕНКИНА

Городской центр рекламы Липецка продолжает прием заявок на конкурс концепций новогоднего оформления. Разработать свой уникальный стиль праздничного убранства может каждый желающий. Однако конкурсная работа должна отвечать ряду требований. Например, в презентации нужно предусмотреть разделы с идеей концепции, ее реализацией, визуализацией стилевого решения на примере входных групп торговых объектов и городской рекламы. Полное техническое задание можно найти по ссылке.

Прием проектов продлится до 12 октября. Заявки принимают на электронную почту mugcr@yandex.ru. Дополнительная информация по телефонам: 27-68-65 и 27-49-66.

Лучшую концепцию оформления областного центра липчане выберут в ходе голосования на портале «Открытый Липецк». Итоги конкурса опубликуют 20 октября.