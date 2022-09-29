20-летнюю жительницу Липецкой области осудили за смерть новорожденной дочери

Жительницу Чаплыгина осудили за смерть новорожденной дочери. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области, 20-летнюю девушку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии. Следователи установили, что в один из дней с февраля по март 2022 года подсудимая причинила младенцу переломы ребер и бедра. С телесными повреждениями новорожденная прожила почти месяц, после чего скончалась из-за инфекционного заболевания.

Вину в содеянном девушка признала еще на стадии предварительного следствия. Суд ограничил ее в родительских правах в отношении старшего ребенка. Также ее отправили на два с половиной года в колонию общего режима.