Липчанин угнал ВАЗ знакомого после ссоры

Липчанин угнал машину знакомого Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у 22-летнего парня угнали ВАЗ-21074. В Сселках молодой человек поссорился со знакомым, а тот в порыве гнева сел в его машину и уехал.

Однако, угонщика остановили сотрудники ГИБДД. 32-летний мужчина заявил, что это его автомобиль, а документы он забыл дома. Автоинспекторы пробили транспорт по базе, выяснив, что ВАЗ принадлежит другому человеку.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, владелец авто написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне в областном центре столкнулись ВАЗ и "Тойота". В ДТП пострадал 23-летний пассажир. Подробности здесь.