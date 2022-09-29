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Общество29 сентября 2022 12:45

Сбербанк объявил о реструктуризации кредитов бизнеса мобилизованных собственников

Отсрочку могут получить индивидуальные предприниматели и собственники, доля участия которых в компании составляет более 50%
Источник:kp.ru

Сбербанк в ближайшее время запустит свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого будут мобилизованы. Об этом заявил зампред Правления банка Анатолий Попов.

– Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризации кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов, – подчеркнул Анатолий Попов.

И пояснил, как можно подать заявку на такую реструктуризацию. Это можно сделать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес.

Ирина Шабанова