В Липецке отключат свет и воду в пятницу 30 сентября

В пятницу, 30 сентября, в некоторых района Липецка отключат свет и воду. Причина - ремонтные работы на сетях. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по улицам Чкалова и Депутатская, а до 5 часов вечера его не будет по улицам Цементников и Центральная. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Гагарина, 73а, 87, 87а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 101/2, 103/1, 103а; Терешковой, 1/1-3, 2, 3/1-3, 4, 4/2, 5/1-3, 6, 6/2, 10, 10/1, 10а, 10б, 14, 14/2, 16, 16а; Космонавтов, 30.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Папина, 4а, 4б; Юных Натуралистов, ст. 11; проспекту 60-летия СССР, 31, 35; бульвару Есенина, 12. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №4а по Папина, №101 по Гагарина и №12 по бульвару Есенина. Дополнительная информация в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.