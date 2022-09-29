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Спорт29 сентября 2022 20:03

Шесть медалей завоевали липчане на финише Кубка России по стендовой стрельбе

Турнир завершился в республике Адыгее
Алексей СЕРГУНИН
За три дня соревнований липецкие спортсмены 22 раза поднимались на пьедестал почета. Фото из телеграм-канала Спорт48.

За три дня соревнований липецкие спортсмены 22 раза поднимались на пьедестал почета. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В заключительный день соревновались смешанные пары. По условиям соревнований смешанные пары формировались путем обычного жребия.

В упражнении «трап» золотую медаль завоевал Алексей Гуляев в паре со спортсменкой из Москвы. Вторыми финишировали липчане Юлия Туголукова и Константин Пилипенко. Бронзовые медали завоевали Дарья Семьянова в паре со спортсменом из Москвы и Юлия Савельева в паре со спортсменом из Якутии.

В упражнении «скит» первое место заняла наша пара Анна Жаднова и Михаил Шарапов. А бронзовым призером стал Антон Астахов в паре со спортсменкой из Краснодара.

Как сообщалось ранее, в первый день соревнований в Адыгее липчане выиграли семь наград в личном зачете. А в командном зачете заняли девять призовых мест.