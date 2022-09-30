Грузовик с картоном сгорел на трассе под Липецком вечером

Под Липецком сгорел грузовик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг, 29 сентября, в Липецкой области загорелся грузовик МАН, груженый картоном. Он вспыхнул на трассе М4 «Дон» в Становлянском районе вечером. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 пожарных расчета. Несмотря на их усилия, грузовик полностью сгорел, в том числе и содержимое кузова. Но никто из людей не пострадал.

В Липецке в многоэтажке на улице Кривенкова пожар случился на общем балконе седьмого этажа. Пламя повредило вещи на площади 5 кв.м. Также за прошедшие сутки несколько раз горел мусор – в Ельце в микрорайоне Александровский на площади 4 кв.м., и в Липецке на улице Архангельская на площади 10 кв.м.

Спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".