Грузовик вылетел в кювет и перевернулся на трассе под Липецком

Под Липецком перевернулся грузовик Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг, 29 сентября, в Липецке "Хендай" сбил 49-летнего мужчину. ДТП случилось на улице Советская вне пешеходного перехода. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, несчастный в больнице.

В Ельце на улице Героев лоб в лоб столкнулись "Хендай" и "Шкода". Пострадал 21-летний водитель второй иномарки. Его госпитализировали.

В Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов перевернулся грузовик "Шакман". По предварительным данным, 39-летний водитель не справился с управлением, превысив скорость. Он в больнице.

За сутки автоинспекторы выявили 7 967 нарушений Правил дорожного движения в Липецкой области. Пьяными за руль сели 7 человек. Еще 75 не пристегнулись. Водители 7 699 раз превысили допустимую скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.