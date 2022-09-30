Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорт Липецка до 10 октября

Аэропорт Липецка закрыли еще на неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

Аэропорт Липецка будет закрыт еще неделю. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 10 октября 03.45 по московскому времени. Он действует в 11 российских воздушных гаванях: Анапе, Белгороде, Брянске, Геленджике, Воронеже, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, российским авиакомпаниями рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Например, через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний лучше уточнять на их официальных сайтах.

Напомним, воздушные гавани центральной России и юга закрыли 24 февраля.