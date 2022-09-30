Отопление в домах Липецка включат в понедельник 3 октября

Со следующей недели в Липецке стартует отопительный сезон. Как сообщила мэр города Евгения Уваркина в своем телеграм-канале, в предыдущие годы с этим немного запаздывали. В этот раз власти планируют сработать на опережение. Соответствующее постановление градоначальница уже подписала.

Тепло в многоквартирные дома начнут подавать с понедельника, 3 октября, в течение 5 дней. Специалистам потребуется время на наладку внутридомовых систем.

- Надеюсь, такой подход поможет нам максимально просто войти в осенне-зимний период, а главное — поможет максимально сократить дискомфорт для липчан, - написала Евгения Уваркина.

По данным синоптиков, на следующей неделе в областном центре будет от 14 до 16 градусов выше ноля днем, и от +7 до +10 в ночное время.