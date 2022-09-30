Под Липецком в ДТП с фурой и автобусом на Брянск пострадали пять человек

Автобус врезался в стоящую фуру под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области 30 сентября в 12:10 автобус «Ситроен» врезался в стоящую впереди фуру. Авария произошла на 400 километре трассы М4 «Дон» около поворота в сторону села Екатериновка в Елецком районе.

Как сообщили «КП Липецк» в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в рейсовом автобусе, который ехал в Брянск, находились 35 человек. В происшествии пострадали пятеро – водитель и четыре пассажира. Их доставили в больницу. У автобуса разбито лобовое стекло, сильно помят бампер и отлетели некоторые детали.

На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Причину ДТП устанавливают специалисты.

Напомним, что в минувший четверг в Измалковском районе перевернулся грузовик. Подробности здесь.