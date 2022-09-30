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Общество30 сентября 2022 16:10

В ДНР работают комплексы оповещения липецкого МЧС

Через них до жителей доносят важную информацию
Анастасия ЛИСОВА
В ДНР работают комплексы оповещения липецкого МЧС

В ДНР работают комплексы оповещения липецкого МЧС

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На территории ДНР работают комплексы оповещения липецкого МЧС. Через них жителям Мариуполя доносят важную информацию. Например, о времени работы государственных учреждений, адреса аптек, банковатов и тд.

Мобильные комплексы размещают в местах массового скопления людей. Они могут воспроизводить любые файлы и транслировать спутниковое телевидение. Комплексы оповещения необходимы жителям ДНР. К сожалению, не у всех еще есть доступ к интернету и средствам массовой информации.

Напомним, что на этой неделе в Липецке открылся штаб поддержки мобилизованных. Он располагается по адресу: улица Московская, 16. Работает без перерывов и выходных с 8.00 до 22.30. Какие вопросы решает штаб, можно узнать здесь.