В зоопарке Липецка отремонтировали Дом птиц Фото: Анастасия ЛИСОВА

В липецком зоопарке обновили Дом птиц. Такой подарок в честь 49 дня рождения сделал себе и посетителям зверинец. Павильон находится рядом с «Экзотикой» и украшен в таких же желто-оранжевых цветах.

Раньше в птичнике протекала крыша, гнили доски. Новые вольеры оборудовали всем необходимым: ветками, лесенками, перекладинами и другим. У птиц появился даже свой бассейн.

В новое жилище уже переехали 20 видов теплолюбивых пернатых. Среди них разные попугаи: от неразлучников до ара. С ними по соседству поселились необычные куры: бантамка, куры Брама и антверпенская бородатая карликовая курица.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, директор зоопарка купил три топиари – зеленых искусственных кустарника. Вход в зоопарк теперь украшают два льва, к слону добавили слоненка, а рядом с павильоном птиц установили павлина.