Липчане выиграли первенство России по греко-римской борьбе

Ариф Кахриманов (слева) и Павел Лутовинов (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В соревнованиях принимали участие юноши до 18 лет из шести регионов страны. Золотые медали завоевали два представителя Липецкой области из ОБУ «ОСАШПР». Это Павел Лутовинов (80 кг) и Ариф Кахриманов (41 кг).

Ребята с 2018 года являются спортсменами Областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва. Сейчас они тренируются в ПОУ «Липецкая ОТШ ДОСААФ России» под руководством Сергея Нацвина. Сергей Петрович является ведущим липецким тренером, его спортсмены с 2014 по 2022 год являются чемпионами и призерами чемпионатов и первенств России в разных возрастных и весовых категориях.

Как сообщалось ранее, шесть медалей завоевали липчане на финише Кубка России по стендовой стрельбе.