Эмоциональный житель Липецка разбил Ауди друга после ссоры

В Липецке эмоциональный злодей разбил Ауди друга Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В отдел полиции Липецка обратился 25-летний мужчина. Он сообщил, что поругался с 26-летним знакомым. Последний в порыве эмоций разбил его машину "Ауди-100". Вспыльчивый друг повредил передние фары, капот лобовое стекло, а потом убежал. Владелец уценил ущерб в 120 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, участковый установил подозреваемого и задержал его. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы. В настоящее время липчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что 2 и 3 октября в областном центре продолжит работать ЗАГС. Там горожанам помогут экстренно оформить документы. Подробности здесь.