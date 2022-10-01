Где в Липецке отключат воду и свет в воскресенье 2 октября

В Липецке опять отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 2 октября в Липецке вновь отключат свет и воду. С 10 утра до 3 часов дня без электроэнергии останутся жители улиц Центральная и Писарева. Дополнительная информация по телефону "Россети Центр" 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице 300-летия Флота России, владение 2. На этот же период краны пересохнут в частном секторе по улицам Краеведческая, Комарова, Апраксина, 300-летия Флота России, Кольцова, Заповедная, Знаменская, Лесная, Сибирская, Пушкина, Пригородная, Высоцкого, М. Цветаевой, Хрустальная, переулки Барковского, Благодатный, Краснозоренский.

С 9 утра до 3 часов дня воды не будет по улице Центральная, 6-12, 14-21, 14а, 21ст1, 43, 180. По данным РВК-Липецк, воду подвезут к дому №15 по Пригородной, №17 по Центральной и к владению 2 по улице 300-летия Флота России.