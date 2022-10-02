Более 40 домов на трех улицах Липецка останутся без воды 3 октября

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Липецке продолжаются работы на коммунальных сетях. В связи с необходимостью проведения ремонта 3 октября с 10.00 до 20.00 «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды по следующим адресам:

- ул. Московская, 20, 20ст2, 20ст3, 20ст5, 20ст7, 20а.

Подвоз воды: ул. Московская, 20;

- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а (Д/с), 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а;

- ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15 (С/ш), 11.

Подвоз воды: ул. 50 лет НЛМК, 15а; Лутова, 15.

Также 3 октября с 10.00 до 16.00 не будет воды в доме №8 по улице Белянского. Подвоз воды будет организован по этому же адресу.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.