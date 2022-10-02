Жителя Липецкой области осудят за кражу более 600 наименований товаров из сетевых магазинов

23-летнего жителя Елецкого района обвиняют в краже более 600 наименований товаров из сетевых магазинов. Правоохранители завершили расследование уголовное дело.

В полиции выяснили, что в январе молодой человек совершил 17 эпизодов тайных хищений и еще восемь в апреле. Он приходил в сетевые магазины в самом Липецке, а также в области и воровал продукты. Добычей обвиняемого стало свыше 400 упаковок сыра, более 60 упаковок сливочного масла и 12 бутылок оливкового масла, 98 упаковок с колбасной нарезкой, конфеты, кофе, предметы гигиены. Кроме этого, парень украл около 25 кг сыра и 13 кг колбасы на развес.

Похищенные товары молодой человек складывал в свой рюкзак, после чего минуя кассовые зоны, покидал торговые залы магазинов. Краденное обвиняемый продавал третьим лицам, вырученные деньги тратил на личные нужды. Общая сумма причиненного ущерба превысила 104 000 рублей.

В ходе расследования вскрылось и еще одно преступление ельчанина. 5 декабря 2021 парень похитил мобильный со стола на ресепшене салона сотовой связи, который находится на пр. 60 лет СССР Липецка. Стоимость телефона составила 19550 рублей. Девушка-продавец заметила кражу и попыталась задержать обвиняемого, но у нее это не получилось. Позже молодой человек подарил сотовый своей знакомой, которая продала его за 9500 рублей. Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Уголовное дело в отношении ельчанина направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.