Липецкий «Металлург» проиграл в Москве, пропустив решающий гол на 90+ минуте

У «Металлурга» 22 очка и седьмое промежуточное место. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 2 октября, в матче 14-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» встречался в Москве со «Строгино». «Сталевары» набрали неплохой ход – выдали серию из четырех матчей без поражений, куда вошла боевая ничья в Курске (3:3). Казалось, что и в столице наши парни заработают как минимум один балл. Все шло к этому, на 90+ минуте вышедший на замену Андрей Шерешков забил победный гол – 1:0 в пользу «Строгино».

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 1 единолично лидирует брянское «Динамо» - 30 очков. Далее следуют курский «Авангард» (29) и столичный «Сахалинец» (24). У «Металлурга» 22 очка и седьмое промежуточное место. Теперь 8 октября в 15-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с тамбовским «Спартаком» (девятое место, 12 очков).