Липецкий ЛКС обыграл «Ростов» и возглавил высшую лигу по мини-футболу

Весь первый тайм липчане выступали в роли догоняющих, зато после перерыва не оставили соперникам шансов даже на ничью. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Вчера, 1 октября, в СК "Атлант" состоялся матч 4-го тура чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге между местным ЛКС и «Ростовом». Весь первый тайм липчане выступали в роли догоняющих, зато после перерыва не оставили соперникам шансов даже на ничью. Дубль оформил Олег Кручинин (43-я, 4:3, 49-я, 6:3), по разу отличились Илья Андреев (7-я, 1:1), Фидан Низамутдинов (18-я, 3:3) и Александр Дунец (47-я, 5:3). Еще один мяч в свои ворота провел игрок «Ростова» Антон Мошкин (13-я, 2:2). Итог – 6:3 в пользу липецкого клуба.

После вчерашнего игрового дня ЛКС единолично возглавил турнирную таблицу с десятью очками в активе при разнице мячей 22:7. В ТОП-3 также входят якутская «Заря» (девять баллов) и дубль московского КПРФ (восемь). Правда, у дальневосточников игра в запасе. Теперь 8 октября ЛКС сыграет в Сургуте с «Факелом» (пятое место, пять очков).

Что касается бомбардирской гонки, то лидируют сразу двое игроков ЛКС. У Кручинина шесть голов, у Низамутдинова – пять. Сразу четыре игрока имеют в своем активе по четыре гола.