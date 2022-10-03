Житель Липецка разбил машину и ранил ножницами соседа

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении липчанина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 31-летнего мужчину, который крал, разбил машину и ранил соседа. Его обвиняют в 8 эпизодах преступных деяний. Уголовное дело уже направили в суд. Горожанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с ноября 2021 по февраль 2022 года липчанин обворовывал садовые домики в Левобережном районе. Он украл принадлежности для рыбалки, кухонную бытовую технику, сантехнические инструменты, 3 велосипеда. Общая сумма ущерба превысила 145 тыс. рублей. Похищенное злодей продавал. С этого он получил всего 15 тыс. рублей.

Также 10 февраля этого года мужчина в состоянии опьянения разбил "Ситроен" соседа. Ущерб - 19 253 рубля. Когда владелец иномарки вышел и попытался успокоить знакомого, тот набросился на него с ножницами, ударив в левое ухо. Несчастному причинили тяжкий вред здоровью.