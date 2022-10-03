Сильный ветер повалил дерево на дорогу в центре Липецке

Специалисты распилили ствол и освободили дорогу Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Минувшие выходные порадовали липчан теплой погодой. К сожалению, счастье было недолгим. В Липецке вновь дожди, которые задержатся до второй половины дня 3 октября. По данным пресс-службы мэрии, ночью в областном центре выпала пятая часть месячной нормы осадков - 11 мм.

Из-за этого городские службы работают в режиме повышенной готовности. Дежурят около 30 специалистов, чтя задача расчищать ливневки и дождеприемные решетки. Две ассенизаторские машины, в случае подтопления, откачают воду. По словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, пока ситуация удовлетворительная. Если погода ухудшится, на помощь придет наемная техника.

Кстати, на улице Горького, 7а на дорогу рухнуло дерево. Никто не пострадал, но ствол перекрыл проезд. Сотрудники "Зеленхоза" распилили его и освободили участок.