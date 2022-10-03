В ДТП с Рено и Ладой пострадали водители и пассажир под Липецком

В Липецкой области столкнулись Лада и Рено Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В пятницу 30 сентября в Липецкой области "Лада Гранта" вылетела в кювет и перевернулась. ДТП случилось в Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков. 31-летний водитель с травмами в больнице.

В субботу 1 октября в Липецке в селе Сселки "Хендай" сбил 17-летнего парня вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился 26-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, липчанина госпитализировали.

В воскресенье 2 октября в Добринском районе на автодороге Грязи-Добринка столкнулись "Рено" и "Лада Гранта". Травмы получили водители 22 и 34 лет, а также 22-летний пассажир иномарки. От удара машины вынесло в разные стороны. Отечественное авто превратилось в груду металла. "Рено" вылетел в кювет.