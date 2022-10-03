Под Липецком пожарные и добровольцы тушили дом

Под Липецком горел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 1 октября в Липецке в поселке Дачный случился пожар. Там загорелась кирпичная постройка с металлической крышей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, здание полностью сгорело.

В воскресенье 2 сентября в селе Тростное Становлянского района вспыхнул дом на двух хозяев. Пожар тушили 4 части и 3 добровольца. Пострадала крыша на площади 10 кв.м. В тот же день в поселке Матырский под Липецком загорелась дверь квартиры в 6-этажном доме. Огонь повредил коврик для обуви и лакокрасочное покрытие двери. Жильцам удалось потушить возгорание до приезда пожарных.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112".