В Липецке перекроют часть улицы Политехническая и проезд от Смирнова до Паровозной

В понедельник 3 сентября в Липецке начали ремонт дороги на улице Политехническая. Там специалисты фрезеруют изношенное дорожное покрытие. Также заменят дождеприемники, люки, дорожные знаки, установят «лежачих полицейских» и нанесут дорожную разметку, отремонтируют площадки остановок. Работы пройдут на площади более 27500 квадратных метров. Движение ограничат.

Также в этот понедельник начнут ремонтировать участок на проезде от улицы Смирнова до Паровозной. Подрядчик демонтирует покрытие и восстановит основание дороги, заменит люки и установит новые дорожные знаки. На время работ участок перекроют.

На ход работ по улице 8 Марта влияет погода. Там уже на 60% уложен выравнивающий слой. Специалисты готовятся к устройству верхнего слоя. На Меркулова ремонтники выровняли нижний слой и готовятся к укладке верхнего.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, все участки должны обновить до конца августа 2023 года. Но ремонт планируют завершить раньше – уже в 2022 году.