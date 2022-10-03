Более 75 тысяч домашних животных бесплатно привили от бешенства в Липецкой области

С начала этого года в Липецкой области 75284 домашним животным бесплатно сделали прививки от бешенства. Эта болезнь приводит к гибели любимцев, а также опасна и для человека.

Как сообщили в управлении ветеринарии по региону, обязательно нужно прививать домашних кошек и собак с 2-х месячного возраста. В области есть 20 ветеринарных служб, куда владельцы могут привести своих питомцев. Ветеринары также могут сделать прививку животному на дому.

Напомним, в Липецке за полгода привили 26 тысяч дворовых собак и кошек. Зимой и весной для дворняжек раскидывали брикеты с препаратами в лесополосах на границах города. Специалисты обходили дома и предлагали сделать животным прививки. Эти мероприятия оказались эффективными. За полгода в городе не было ни одного случая заражения бешенством.