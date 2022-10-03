«Открытие»: кредит для поддержки автодилеров

Процедура оценки и анализа автомобилей значительно сокращена за счет использования специализированного онлайн-сервиса оценки рыночной стоимости машин.

- Вторичный авторынок динамично развивается в последние несколько лет и имеет потенциал к дальнейшему росту. Мы оперативно реагируем на потребности наших партнеров и предлагаем уникальный для рынка, надежный инструмент, который позволит сэкономить время и обеспечить финансирование автодилеров на выгодных условиях, - отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.

Программа предусматривает финансирование дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий на приобретение автомобилей с пробегом у физических лиц и организаций с целью их дальнейшей реализации в автосалонах.

В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока. Возможно досрочное погашение на полную сумму АСП, приобретенного за счет кредитных средств.

Более подробно с условиями продукта можно ознакомиться на сайте банка.