До 3 лет тюрьмы грозит матери, избивавшей сыновей ногами и ремнем в Липецке

В Липецке будут судить 36-летнюю мать, которая жестоко обращалась с детьми. Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ст.156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

По версии следствия, женщина запрещала сыновьям 8 и 11 лет видеться с отцом, била их, угрожала отдать в детский дом, если они расскажут, как она с ними обращается. С марта по апрель 2022 года атмосфера в семье была более чем напряженной. 2 марта липчанка трижды ударила 8-летнего мальчика в спину. Ребенок упал, а мать продолжала его бить ногой по голове. А 4 апреля она избила детей ремнем.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.