Липецкие волейболистки уступили дома «Тулице»

7 октября в 3-м туре «Липецк» сыграет в Саратове «Протоном». Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

На паркете СК «Атлант» состоялся матч 2-го тура регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд в Суперлиге. После неудачного выезда в Казань липчанки принимали дома «Тулицу». Увы, и поддержка трибун не помогла хозяйкам добиться положительного исхода. Более того, наши волейболистки не смогли выиграть ни одной партии. И создали для тульского клуба проблемы лишь в третьем сете. 25:19, 25:14, 28:26 и итоговые 3:0 в пользу «Тулицы».

После двух туров с шестью очками лидируют сразу пять клубов – московское «Динамо», саратовский «Протон», «Тулица», калининградский «Локомотив» и казанский «Динамо-Ак Барс». «Липецк» же наряду с «Минчанкой», красноярским «Енисеем» и подмосковным «Заречье-Одинцово» замыкает таблицу, не имея ни одного балла. При этом лишь наши девушки до сих пор не смогли взять ни одного сета. Теперь 7 октября в 3-м туре «Липецк» сыграет в Саратове «Протоном».