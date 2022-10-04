Частный дом обрушился из-за хлопка газа под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером в понедельник 3 октября в Липецком районе из-за хлопка газа обрушился частный дом. Здание находится в селе Терновое по улице Солнечная.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место происшествия прибыли спасательные подразделения. К этому моменту частично обрушился второй этаж дома. Есть пострадавший. К счастью, никто не погиб. Площадь обрушения составила 15 кв.м.

Напомним, что в Липецке будут судить мать, которая жестоко обращалась с сыновьями 8 и 11 лет. Она била их ногами и ремнем, угрожала детским домом, запрещала видеться с отцом. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили в суд. Подробности здесь.