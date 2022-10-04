Женщина с синим рюкзаком ушла за грибами под Липецком и пропала

В Липецкой области пропала женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропала 54-летняя женщина. Климова (Попова) Ольга Леонидовна ушла в лес 3 октября у села Девицы Усманского района. Больше ее никто не видел. Для поисков отряду "ЛизаАлерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Была одета: темно-синий свитер, кеды.

С собой: синий рюкзак, алюминиевое ведро.

Просьба ко всем, кто видел Ольгу Климову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.