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Происшествия4 октября 2022 10:27

Женщина под Липецком отдала мошенникам 1,8 миллионов рублей, инвестируя в криптовалюту

А 59-летний ельчанин потерял 684 тысячи рублей, предвкушая доход от биржевых операций
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Лжеинвесторы и "брокеры" обманывают липчан

Лжеинвесторы и "брокеры" обманывают липчан

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецкой области продолжают отдавать деньги лжеинвесторам и «брокерам». Так, 40-летней женщине из Измалковского района позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил заработать на фондовом рынке. Она не смогла отказаться, предвкушая скорую прибыль. За месяц наивная липчанка «инвестировала» в криптовалюту 1,8 млн рублей. Деньги она переводила на различные виртуальные кошельки.

По аналогичной схеме обманули 46-летнего мужчину. Он лишился 712 500 рублей. У 59-летнего ельчанина аферисты выманили 684 000 рублей, обещая доход от биржевых операций. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мошенники звонили ему с номеров, зарегистрированных в Нидерландах.

29-летний житель Чаплыгинского района пытался инвестировать в акции газодобывающей компании. Увы, 297 тыс. рублей ушли в карманы злодеев.