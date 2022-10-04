ОРВИ заболели 6436 жителей Липецкой области за неделю Фото: Анастасия ЛИСОВА

За прошлую неделю в Липецкой области зарегистрировано 6436 случаев заболевания ОРВИ. В областном центре - 60,3%. Среди заболевших больше половины детей до 14 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, случаев гриппа не выявили. В основном у зараженных обнаружили негриппозные респираторные вирусы. В 40% случаев – это риновирусы, в 8% - аденовирусы, вирусы парагриппа и РС-вирусы. В 12% у людей находят их сочетание.

В области продолжается вакцинация. На 3 октября прививку от гриппа получили 18,5% населения – 205 800 человек. Из них люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры – 90200, 1500 беременных и 32600 детей.

Напомним, что в Липецкой области начала работать «горячая линия». Жители могут позвонить и узнать у экспертов ответы на интересующие вопросы по гриппу и ОРВИ.