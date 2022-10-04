Спасатели предупреждают о сильном ветре до 17 м/с в Липецке 4 октября

Липчан предупреждают о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 4 октября в Липецке ожидается сильный ветер. Непогода обрушится на областной центр в ближайшие часы. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, порывы южного ветра могут составлять до 17 м/с.

В такую погоду лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, нельзя прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами. Опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Лучше всего зайти в подъезд или спуститься в подземный переход. Не стоит оставлять машины рядом с деревьями и у стен зданий.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.