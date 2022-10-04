Старт продаж ЖК «ГЕОМЕТРИЯ»

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Жилой комплекса «Геометрия» в микрорайоне Европейский является современным, знаковым и уникальным объектом с авторской архитектурой и развитой инфраструктурой. Это 14 новых домов, которые будут реализованы по технологиям монолитного и ширококорпусного домостроения. Каждый жилой квартал имеет концептуальное название.

Собственная социальная инфраструктура в ЖК «Геометрия» — одно из преимуществ современного жилого комплекса. Она способствует формированию однородной социальной среды и дружеских связей между школьниками, так как живут и учатся они в пределах одного квартала. В шаговой доступности жильцов «Геометрии»:

-4 детских сада;

-Школы;

-Продуктовые магазины;

-Рынок Европейский;

-Детская поликлиника;

-Ледовый комплекс, футбольный манеж и спортивно-образовательный комплекс;

Безопасность ЖК основывается на гармонии, комфорте и безопасности жильцов и их гостей за счет концепции «двор без машин», огороженной территории, видеонаблюдения и домофонов с использованием искусственного интеллекта. Планируется внедрение «детского маршрута в школу», который позволит ребенку безопасно добраться до школы из любого дома нового ЖК.

В центре каждого двора предусмотрена центральная зона притяжения жителей с елью крупномером и айдентикой дома в виде геометрических фигур. Большое количество зеленых зон и разноуровневое озеленение создадут приватность для каждого квартала. Впечатляющий прогресс наблюдается в подходе к обустройству игровых зон возле домов в ЖК «Геометрия». Следует отметить, что будут учтены интересы детей разного возраста.

Новый формат площадок для ЖК Геометрия помогли разработать профессионалы, а производители воплотят в жизнь концепцию гармоничного развития ребенка во дворе. Большая часть игрового наполнения — это уникальные разработки, которые не встретятся вам в других дворах города. Дети будут в восторге от современных площадок и игровых комплексов, а родители оценят удобные зоны отдыха.

Каждый этап взросления ребенка требует своих игр и активностей, соответствующих задачам, интересам и умениям конкретного возраста. Поэтому каждая площадка делится на несколько самостоятельных зон. Например, игровые элементы для детей до 3 лет развивают моторику, тактильное восприятие и способствуют ранней речи. Авторские песочницы в рамках концепции ЖК «Геометрия» — это не просто контейнеры для песка, а полноценный тренажер, который позволит малышам гармонично развиваться и вовлечет в процесс игры родителей. С этой же целью будут установлены бизиборды. В составе нового ЖК «Геометрия» будут предусмотрены специально оборудованные спортивные площадки, на которых можно играть в разные игры, а также зоны для Workout с уличными тренажерами, рассчитанные на разные типы тренировок.

В ЖК «Геометрия» отмечается благоприятная экологическая обстановка, так как он находится на отдалении от промышленных зон города, а рядом расположен крупный парк «Европейский».

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В ЖК сочетаются эстетика и функциональность в каждой детали: продуманные планировки, несколько вариантов готовой отделки квартир, паркинг в двух минутах от дома, удобная транспортная развязка, тихий и спокойный район. Все это позволит почувствовать уют и комфорт жизни в новом комплексе. Оформление мест общего пользования каждого дома является стилистическим отражением названия конкретного дома, поэтому в дизайне можно заметить не только изображение геометрических фигур, формул, но и игру света. Цветовое решение для каждого дома уникально и подобрано согласно цветовому решению фасада.

«Липецкий кластер ГК «ОДСК» знаком многим жителям нашего региона. Именно группа компаний всего за 2,5 года завершила строительство «долгостроев»: 7-ми многоквартирных домов, обеспечив квартирами 1778 липецких семей. Благодаря успешному сотрудничеству власти и бизнеса 1381 дольщик получил не просто долгожданное жилье, но и возможность вернуть веру в строителей.» - заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК Липецк» Владимир Дятчин.

Менее чем за 3 года работы в Липецке застройщик сумел заслужить репутацию надежного партнера. Продажи открыты в первом доме под названием «Куб». Все квартиры будут с уже готовой отделкой. Это уникальное предложение для липчан, т.к. при получении ключей будущим новоселам для заселения достаточно будет завезти мебель. На выбор покупателя представлены 3 варианта отделки: - «Готовая отделка» - включает все самое необходимое (линолеум, бумажные обои и сантехнику) - «Комфорт темный» - нетривиальное решение, которое подчеркнет вашу индивидуальность и скажет о продуманности выбора (светлый оттенок ламината, темные межкомнатные двери , светлые обои под покраску, керамическая плитка в санузле на выбор, сантехника).

- «Комфорт светлый» - наиболее популярное решение, которое создает ощущение свободы и легкости, визуально расширяя даже самое небольшое пространство (светлый оттенок ламината и межкомнатных дверей , светлые обои под покраску, керамическая плитка в санузле на выбор, сантехника).

Важным преимуществом покупки квартиры будет то, что будущие новоселы на старте продаж смогут воспользоваться субсидированной ипотечной ставкой от 4%* годовых в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на весь срок кредитования без удорожания стоимости квартиры.

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ЖК «ГЕОМЕТРИЯ» - линия вашей жизни.

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