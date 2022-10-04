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Общество4 октября 2022 11:44

Жителей просят высказаться о дорогах и киосках в Липецке

Голосование продлится до конца ноября
Анастасия ЛИСОВА
Липчанам предлагают пройти опрос

Липчанам предлагают пройти опрос

Фото: Анастасия ЛИСОВА

До конца ноября жителям Липецка предлагают пройти два опроса на онлайн-платформе Портала обратной связи.

Первый называется «Отношение населения к дорожной деятельности в Липецке». Горожанам предлагается оценить масштаб ремонтных работ на дорогах областного центра. Определить, что важно для развития автомагистралей. Также липчане смогут проголосовать за самые эффективные меры по снижению аварийности.

Второй опрос - «Насколько необходима установка киосков на территории города». В нем пользователи смогут оценить нужность на улицах Липецка киосков с газетами и журналами, с едой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для прохождения опросов нужна учетная запись на портале Госуслуги. Все персональные данные участников обезличат и используют исключительно для статистики.