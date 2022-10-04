Под Липецком на «Кудыкиной горе» построят WELCOME-центр за 214 миллионов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В «Природном парке чудес Кудыкина гора» в Липецкой области построят WELCOME-центр. Он станет ресторанным двориком. При возведении здания используют особое архитектурное решение. Проект получит государственную поддержку - льготу по налогу на имущество. В него инвестируют 214,9 миллионов рублей. Налог, который пойдет в региональный бюджет больше 38,9 миллионов рублей.

Также поддержку от государства получит проект по строительству завода в Чаплыгине. Там планируют производить муку, крупы, масло и жиры. Он позволит обеспечить продовольственную безопасность. Современное оборудование, которое установят на предприятии, позволит перерабатывать до 90 тонн зерна в сутки.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в строительство завода вложат 132 миллионов рублей. Сумма налога в бюджет области - более 28 миллиона рублей.