В Липецке пропал 38-летний мужчина во всем черном

В Липецке ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке пропал 38-летний мужчина. Чуканов Вячеслав Васильевич вечером 2 октября вышел из дома и не вернулся. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», родным до сих пор ничего не известно о его местонахождении.

Приметы: мужчина плотного телосложения, ростом 178 сантиметров. У него светлые волосы и голубые глаза.

Он был одет в черную куртку с капюшоном, черную футболку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Вячеслава Чуканова или знает, где он может находиться, позвонить по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".

Напомним, что в Липецкой области нашли женщину с синим рюкзаком. 3 октября она ушла в лес за грибами. Спустя сутки ее нашли живой.