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Общество4 октября 2022 14:44

Жителей Липецка просят помочь с одеждой и обувью для нуждающихся

Липчан приглашают поучаствовать в «Теплой акции»
Анастасия ЛИСОВА
В Липецке стартовала «Теплая акция»

В Липецке стартовала «Теплая акция»

Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке проходит «Теплая акция». Принять участие может любой желающий горожанин или коллективы предприятий и организаций. Помочь нуждающимся семьям и оказавшимся в трудной жизненной ситуации можно теплой одеждой и обувью.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, подарить можно как новые, так и в хорошем состоянии вещи. Нужна одежда на детей и взрослых: куртки, пальто, кофты, брюки, спортивные костюмы и другое. А также обувь на осень и зиму.

Собранные вещи можно принести в соцзащиту по адресу: улица Циолковского, 11/1. Их отсортируют волонтеры и передадут малоимущим семьям. Всю информацию об акции можно узнать по телефону 8-800-450-48-48, добавочный 2.