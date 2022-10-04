Жителей Липецка просят помочь с одеждой и обувью для нуждающихся

В Липецке стартовала «Теплая акция» Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке проходит «Теплая акция». Принять участие может любой желающий горожанин или коллективы предприятий и организаций. Помочь нуждающимся семьям и оказавшимся в трудной жизненной ситуации можно теплой одеждой и обувью.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, подарить можно как новые, так и в хорошем состоянии вещи. Нужна одежда на детей и взрослых: куртки, пальто, кофты, брюки, спортивные костюмы и другое. А также обувь на осень и зиму.

Собранные вещи можно принести в соцзащиту по адресу: улица Циолковского, 11/1. Их отсортируют волонтеры и передадут малоимущим семьям. Всю информацию об акции можно узнать по телефону 8-800-450-48-48, добавочный 2.