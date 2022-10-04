Под Липецком простились с сержантом, погибшим в спецоперации на Украине

Фото с официальной страницы главы Лев-Толстовского района Эдуарда Брагина Фото: из соцсетей

В Липецкой области простились с Сергеем Потаповым, который 4 сентября погиб в ходе спецоперации на Украине. Сержант был родом из села Первомайское Лев-Толстовского района. Служил по контракту.

- Был представлен к государственной награде за предотвращение авиационного нападения противника с использованием беспилотного летательного аппарата с боевой нагрузкой, - сообщил на своей странице в соцсети глава администрации Лев-Толстовского района Эдуард Брагин. - Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!

Напомним, что в Липецкой области предложили ввести специальный статус для семей мобилизованных. Родные резервистов получат право на некоторые льготы и первоочередное обслуживание в учреждениях. Подробности здесь.